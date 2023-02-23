مسلحون موالون لواشنطن يقتلون سيدة ورجلين سوريين في عزاء رابع

وقال مراسل “سبوتنيك” في دير الزور، أن قوات ما يسمى الـ (Hat/ مجموعة مسلحة دربها ضباط أمريكيون)، ومعهم مسلحون من ما يسمى المجلس العسكري، الموالين لقوات الاحتلال الامريكي، هاجموا مجلس عزاء في بلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي، وقتلوا امراة ورجلين من أبناء البلدة، كما أصيب أكثر من عشرة أخرين بجروح مختلفة وتم نقلهم إلى المستشفى .

ونقل المراسل عن مصادر محلية تحدثت لـ “سبوتنيك”، فإن مسلحين يستقلون سيارات عسكرية مدرعة تابعة لمليشيا “قسد”، وبمساندة من الطيران الاستطلاعي والمروحي التابع للجيش الأمريكي، هاجموا مجلس عزاء لأحد وجهاء عشيرة الكبيصة في بلدة الصبحة. ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص منهم امراة، كما أصيب أكثر من عشرة أشخاص بجروح منها خطرة، وتم نقلهم إلى أحد المستشفيات في بلدة البصيرة.

ويأتي الهجوم الذي شنه طيران الجيش الأمريكي وبمساندة أرضية من مسلحي “قسد” الموالين لأمريكا، بعد قيام أبناء عشيرة الكبيصة بالسيطرة على أحد الحواجز العسكرية في بلدة الصبحة وطرد عناصره وقطع الطرقات الرئيسية وإحراق الإطارات ردا على قيام مسلحين “قسد” بقتل الشيخ حسن السرور، أحد وجهاء العشيرة عصر الأمس.

وتشهد المنطقة في الآونة الأخيرة حملات مداهمة وإنزالات جوية تقوم بها عناصر قسد والقوات الأمريكية بهدف السيطرة على المنطقة واعتقال وقتل كل من يخالفهم.