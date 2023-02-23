دعت البعثة الدائمة لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة موظفا في وحدة آزوف * (المعترف منظمة إرهابية والمحظورة في الاتحاد الروسي)، الذي كان في مصنع آزوفستال، إيليا سامويلينكو، للمشاركة في حدث يوم الأربعاء.

وقال سامويلينكو، الذي استسلم للجيس الروسي إنه وزملاؤه في آزوف “قاتلوا عدوًا فاق عددهم، لكنهم لم يكونوا أبدًا متحمسين مثلنا”.

وانضم سامويلينكو إلى الاتهامات الموجهة لروسيا بارتكاب “فظائع” وانتهاكات للقانون الإنساني. في الوقت نفسه، أعرب الأسير عن رأي مفاده أن “حل المشاكل الإنسانية يكمن في ساحة المعركة”. كما ذكر أنه شاهد “معسكرات تصفية” روسية، حسبما زُعم.

وأضاف أن الموقف تجاه السجناء في روسيا “بعيد كل البعد عن المثالية”.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لن يحضر الحدث.

تم إنشاء الوحدة الخاصة “آزوف” التابعة للحرس الوطني الأوكراني بعد الانقلاب العسكري عام 2014. تضمنت تشكيلة “آزوف” الراديكاليين الذين التزموا بالآراء العنصرية والنازية الجديدة – ليس فقط من مواطني أوكرانيا، ولكن أيضا المرتزقة من البلدان الأخرى.

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