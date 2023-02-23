ماسك يتهم فيكتوريا نولاند بتصعيد الصراع في أوكرانيا

اتهم رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، بتصعيد الصراع بعد تصريحها بشرعية القواعد الروسية في القرم كأهداف لأوكرانيا.

وكتب ماسك في منشور عبر حسابه على موقع “تويتر” اليوم الأربعاء: “لا أحد يدفع بهذه الحرب بقوة أكبر من نولاند”.

Nobody is pushing this war more than Nuland — Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2023

وعلق ماسك على مقال برأي خبير روسي حول تورط الولايات المتحدة في الصراع الأوكراني بعد كلام نولاند حول شبه جزيرة القرم. وقالت نولاند في وقت سابق إن الولايات المتحدة تدعم الضربات الأوكرانية على منشآت عسكرية في شبه جزيرة القرم ووصفها بأنها “أهداف مشروعة”.

وفقا لها، لن تكون أوكرانيا آمنة إذا لم تكن شبه جزيرة القرم منزوعة السلاح على الأقل.