قائد القوات الجوية الإسرائيلية يصل الرباط ويلتقي نظيره المغربي لتعزيز التعاون العسكري

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مساء اليوم الأربعاء: “وصل قائد القوات الجوية اللواء تومر بار أمس إلى المغرب وبدأ صباح اليوم أول زيارة رسمية له إلى البلاد”.

وأضاف أن بار، سيلتقي خلال الزيارة، “قائد القوات الجوية المغربية اللواء العبد بوهيد وسيقوم بزيارة قواعد جوية (مغربية) بهدف تعزيز التعاون بين الجيشين”.

מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר, נחת אתמול והחל הבוקר את ביקורו הרשמי הראשון במרוקו. במהלך הביקור ייפגש עם מפקד חיל האוויר המרוקני, גנרל אל עבד בוהמיד ויבקר בבסיסי חיל האוויר במטרה לחזק את שיתופי הפעולה בין הצבאות>> pic.twitter.com/gZUWHyaLwH — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 22, 2023

وأواخر 2020 استأنف المغرب علاقته بإسرائيل والتي قطعها إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، ومنذ ذلك الحين وقع البلدان اتفاقات في مجالات مختلفة أبرزها المجال الأمني والعسكري.

ومن المقرر أن تحتضن المغرب في مارس/آذار المقبل قمة “النقب 2” بمشاركة وزير خارجيتها ونظرائه من إسرائيل والمغرب والأردن ومصر والبحرين والإمارات.

إلا أن وسائل إعلام عبرية توقعت تأجيل القمة وذلك على خلفية التصعيد الأمني في الأراضي الفلسطينية.