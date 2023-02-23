بايدن: لا نعتقد أن روسيا تفكر في استخدام أسلحة نووية

صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن واشنطن لا ترى تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة “ستارت” للحد من الأسلحة الاستراتيجية، كمؤشر على استعدادها لاستخدام السلاح النووي.

بايدن – سبوتنيك . وقال بايدن في مقابلة مع قناة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية: “كان ذلك خطأ كبيرا وغير مسؤول، لكني لا أعتقد أنه [الرئيس الروسي فلاديمير بوتين] يفكر في استخدام الأسلحة النووية أو شيء من هذا القبيل”.

بوتين: روسيا ستولي اهتماما متزايدا لتعزيز ثالوثها النووي

وردا على سؤال حول تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة، قال بايدن: “أنا واثق من أنه يمكننا حل هذه المسألة”.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، أن بلاده تعلق مشاركتها في معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها “ستارت” الموقعة بين موسكو وواشنطن.

وقال بوتين خلال خطابه أمام الجمعية الفيدرالية: “أنا مضطر لأن أعلن اليوم أن روسيا ستعلق مشاركتها في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية”.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد استعداد بلاده لمناقشة بناءة ومتكافئة مع الولايات المتحدة حول جميع المسائل، بما فيها الأمن الاستراتيجي وأمن المعلومات.