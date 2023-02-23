زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب طاجيكستان على الحدود مع شينجيانغ الصينية

ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة طاجيكستان، يوم الخميس، بالقرب من الحدود مع منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم في شمال غرب الصين، وفقا للمركز الصيني لرصد الزلازل.

بكين – سبوتنيك . تم تسجيل الهزة في الساعة 8:37 صباحا بالتوقيت المحلي (0:37 بتوقيت غرينتش).

وزير الداخلية التركي يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال 6 فبراير إلى 43556 قتيلا

ولم يتم الإبلاغ عن أي دمار أو إصابات بين السكان حتى الآن.

وأعلنت وزارة الطوارئ في كازاخستان، أن سكان مدينة ألما آتا، شعروا بالهزات الأرضية التي كان مركزها في طاجيكستان.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.