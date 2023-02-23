الخارجية الأمريكية تنشر بالخطأ بيانا قديما لمجموعة السبع بشأن أوكرانيا

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية عن طريق الخطأ بيانا قديما لوزراء خارجية مجموعة السبعة بشأن انضمام الأراضي الجديدة لروسيا، صدر أصلا في سبتمبر/ أيلول وأزالته مجموعة السبع بالفعل من منصتها على شبكة الإنترنت.
واشنطن – سبوتنيك. لفتت وزارة الخارجية اليابانية، من بين آخرين، الانتباه إلى النشر الخاطئ وقالت في بيان إنها أخطرت وسائل الإعلام اليابانية بذلك.
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أمس, 22:54 GMT
ونُشر البيان المشترك، الذي أطلق عليه اسم “بيان وزراء خارجية مجموعة السبع بشأن الضم غير القانوني للأراضي الأوكرانية ذات السيادة”، في البداية في 30 سبتمبر 2022.
في ذلك اليوم، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، اتفاقيات بشأن انضمام هذه الأراضي إلى روسيا، بعد إجراء استفتاءات أظهرت أن الغالبية العظمى من السكان المحليين يؤيدون العودة إلى روسيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
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