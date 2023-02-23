الإمارات العربية المتحدة تدخل لأول مرة قائمة أكبر 20 شريكا اقتصاديا أجنبيا لروسيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، في مقابلة مع “سبوتنيك” إن الإمارات العربية المتحدة ستدخل لأول مرة قائمة أكبر 20 شريكا اقتصاديا أجنبيا لروسيا.

موسكو – سبوتنيك . وقال بوغدانوف، إن المستوى القياسي المرتفع للتجارة بين البلدين في عام 2022 يجلب الإمارات إلى القادة بين الدول العربية من حيث هذا المؤشر ويسمح لدولة الإمارات العربية المتحدة “بدخول أفضل 20 شريكا اقتصاديا أجنبيا رائدا لروسيا لأول مرة”.

حجم التجارة بين روسيا والإمارات يسجل رقما قياسيا

وأضاف: “تعتبر الشركات الروسية الإمارات العربية المتحدة مركزا مناسبا للإنتاج والخدمات اللوجستية لتنظيم إمدادات التصدير واستيراد المكونات والمعدات والمواد المطلوبة إلى روسيا”.

وتابع إنه “على وجه الخصوص، ينظر إلى إنشاء مجموعة صناعية روسية في منطقة كيزاد الاقتصادية الحرة بالقرب من أبو ظبي على أنه واعد”.

وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الصناعة والتجارة، دينيس مانتوروف، أن حجم التجارة بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، قد سجل رقما قياسيا.

قال مانتوروف في لقاء مع الصحفيين إن حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات العربية المتحدة في عام 2022 وصل إلى مستوى قياسي، حيث سجل نموا بنسبة 68%، أي ما يعادل 9 مليارات دولار.