الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق 6 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، رصد إطلاق 6 قذائف صاروخية من قطاع غزة، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

القاهرة – سبوتنيك . وقال أدرعي في بيان: “تفعيل صفارات الإنذار في أشكلون وسديروت ومنطقة غلاف غزة بعد رصد قيام مخربين فلسطينيين إطلاق ست قذائف صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل، مضيفًا “اعترضت القبة الحديدية خمس منها بينما سقطت قذيفة صاروخية أخرى في منطقة مفتوحة”.

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات محيطة بقطاع غزة

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الاسرائيلي حارة الشيخ مسلّم على أطراف البلدة القديمة في نابلس وحاصرت منزلا، وسط إطلاق نار كثيف، ودارت اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية والشبان الفلسطينيين الذين تحصنوا في أحد البيوت، في وقت كانت البلدة القديمة بمدينة نابلس تشهد تواجد لمئات الموطنين المتواجدين في السوق.

وقد أعلنت الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية الإضراب الشامل حداداً على أرواح القتلى، وتظاهر عشرات الفلسطينيين قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل تنديداً بما وصفوه ب،”المجزرة الإسرائيلية في نابلس”.

كما شارك المئات في مسيرات في معظم المدن والقرى الفلسطينية تنديداً بالعملية الاسرائيلية.