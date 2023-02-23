الرئيس البولندي يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي في البلاد

قال مكتب الأمن القومي في بولندا إن الرئيس، أندريه دودا، سيعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي يوم الجمعة.
وارسو – سبوتنيك. وقال المكتب في بيان إن الاجتماع، الذي سيعقد ظهر يوم الجمعة، سيناقش قضايا الأمن القومي.
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وأضاف البيان: “بما في ذلك في سياق المشاورات بين رئيسي بولندا والولايات المتحدة، فضلا عن قمة استثنائية لبوخارست ناين”.
وأنهى بايدن زيارة استغرقت يومين إلى بولندا، يوم الأربعاء، التقى خلالها بدودا والسياسيين البولنديين الآخرين وحضر قمة بوخارست التاسعة.
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