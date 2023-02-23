الرئيس البولندي يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي في البلاد

قال مكتب الأمن القومي في بولندا إن الرئيس، أندريه دودا، سيعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي يوم الجمعة.

وارسو – سبوتنيك . وقال المكتب في بيان إن الاجتماع، الذي سيعقد ظهر يوم الجمعة، سيناقش قضايا الأمن القومي.

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وأضاف البيان: “بما في ذلك في سياق المشاورات بين رئيسي بولندا والولايات المتحدة، فضلا عن قمة استثنائية لبوخارست ناين”.