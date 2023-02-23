بوغدانوف لـ"سبوتنيك": روسيا لا تشكك في طبيعة الوجود المؤقت للقوات التركية في سوريا

وقال بوغدانوف في مقابلة مع “سبوتنيك”: “بالنسبة لوجود القوات التركية في سوريا، فليس هناك ما يدعو للتشكيك في طبيعته المؤقتة. وقد صرح الجانب التركي بذلك على أعلى مستوى، مؤكدا التزامه بسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسلامة أراضيها. وهذا الموقف مثبت في عدد من الوثائق الروسية التركية، والبيانات المشتركة لـ”ترويكا أستانا”.

وأشار بوغدانوف إلى اعتقاده بأن “الخلافات بين دمشق وأنقرة يمكن تجاوزها وسنواصل مساعدة الطرفين في إيجاد حلول مقبولة لهما من أجل تطبيع العلاقات بين الدولتين واستعادة علاقات حسن الجوار التقليدية السورية التركية”.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت سوريا وتركيا، قادرتين على استعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما قريبا، قال بوغدانوف: “هذا أحد أهداف عملية التفاوض النهائية لتطبيع العلاقات السورية التركية، ويجب أن تكون استعادة العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وأنقرة، واستئناف عمل البعثات الدبلوماسية في كلا البلدين إحدى نتائج الجهود المشتركة في هذا الاتجاه”.

وأضاف “لا نربط العملية الانتخابية في تركيا بتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة. فمضيهما تجاه بعضهما البعض، والعودة إلى علاقات حسن الجوار والتعاون، ليس مصلحة ظرفية بل مصلحة طويلة الأمد لكل من سوريا وتركيا”.

ونوه نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن “مسألة تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا قد تم مناقشتها خلال قمة ‘ثلاثية أستانا’ في طهران صيف العام الفائت، وفي ديسمبر/ كانون الأول بادر الرئيس أردوغان بإطلاق مشاورات متعددة المستويات بين ممثلي الجمهورية العربية السورية وتركيا، بمساعدة روسيا، والتي يمكن أن تتوج باجتماع قمة. وقد دعمناها بقوة في 28 ديسمبر 2022”.