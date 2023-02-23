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أحد أفراد الوفد المرافق للرئيس الأمريكي يسقط من سلم الطائرة الرئاسية

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
شهدت زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى القاعدة الجوية في وارسو سقوط أحد أفراد الوفد المرافق للرئيس من درج الطائرة بعد وصولها إلى المطار.

بحسب مقطع مصور تم تداوله لخروج الوفد المرافق للرئيس الأمريكي خلال زيارته إلى وارسو من الباب الثاني للطائرة الرئاسية والذي ضم موظفين في الإدارة الأمريكية بالإضافة لعدد من الصحفيين، ظهر تعثر أحد المرافقين لينزلق من أعلى الدرج إلى أرض المطار.
ولم تخلو زيارة بايدن من حالة تعثر جديدة للرئيس حيث تعثر خلال صعوده إلى الطائرة الرئاسية في طريق عودته إلى واشنطن من بولندا.
هذه هي المرة الثالثة على الأقل التي يسقط فيها الرئيس أثناء محاولته الصعود على متن طائرة الرئاسة.
بايدن يواصل السقوط… تعثر مجددا على سلم الطائرة في وارسو… فيديو
أمس, 21:01 GMT
في مارس/ آذار 2021، تعثر بايدن مرتين قبل أن يسقط في المرة الثالثة أثناء صعوده سلم الطائرة الرابضة في قاعدة “أندروز” المشتركة، قبل إقلاعها إلى جورجيا.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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