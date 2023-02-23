أحد أفراد الوفد المرافق للرئيس الأمريكي يسقط من سلم الطائرة الرئاسية

شهدت زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى القاعدة الجوية في وارسو سقوط أحد أفراد الوفد المرافق للرئيس من درج الطائرة بعد وصولها إلى المطار.

بحسب مقطع مصور تم تداوله لخروج الوفد المرافق للرئيس الأمريكي خلال زيارته إلى وارسو من الباب الثاني للطائرة الرئاسية والذي ضم موظفين في الإدارة الأمريكية بالإضافة لعدد من الصحفيين، ظهر تعثر أحد المرافقين لينزلق من أعلى الدرج إلى أرض المطار.

👴🇺🇸🇵🇱One of the members of Biden’s delegation fell off the plane after arriving in Warsaw — Polish media pic.twitter.com/XGCeLzteyL — AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) February 21, 2023

ولم تخلو زيارة بايدن من حالة تعثر جديدة للرئيس حيث تعثر خلال صعوده إلى الطائرة الرئاسية في طريق عودته إلى واشنطن من بولندا.

JUST IN: US President Joe Biden stumbled & fell while boarding Air Force One in Warsaw, Poland. pic.twitter.com/AuXFZCgnc1 — Upward News (@UpwardNewsHQ) February 22, 2023

هذه هي المرة الثالثة على الأقل التي يسقط فيها الرئيس أثناء محاولته الصعود على متن طائرة الرئاسة.

بايدن يواصل السقوط… تعثر مجددا على سلم الطائرة في وارسو… فيديو