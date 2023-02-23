بوغدانوف: تركيا وسوريا اتفقتا على آلية لتنسيق العمل المشترك

صرّح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، بأن روسيا وسوريا وتركيا، أنشأت في اجتماع عبر وزارة الدفاع في نهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، آلية خبراء لتنسيق المزيد من العمل المشترك.
وقال بوغدانوف في لقاء مع “سبوتنيك”: “أثيرت مسألة تعزيز تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا خلال قمة أستانا الثلاثية في طهران الصيف الماضي، وفي ديسمبر/ كانون الأول، بادر الرئيس التركي لإطلاق مشاورات متعددة المستويات بين ممثلي الجمهورية العربية السورية وتركيا بمساعدة روسيا التي قد تتوج باجتماع قمة، ودعمناها بقوة”.
وأضاف بوغدانوف: “في 28 ديسمبر العام الماضي، عقد اجتماع في موسكو بين وزراء الدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات الروسية والتركية والسورية، تم خلاله تحديد الاتجاهات الرئيسية لمواصلة العمل المشترك وإنشاء آلية خبراء لتنسيقها”.
بوغدانوف: يتم العمل على تنظيم اجتماع يضم وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا وسوريا
06:28 GMT
لحل الخلافات بين أنقرة ودمشق، تم التخطيط لعقد اجتماع لوزراء خارجية روسيا الاتحادية وسوريا وتركيا. وفي يناير/ كانون الثاني، اقترح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن مثل هذا الاجتماع يمكن أن يُعقد في أوائل فبراير/ شباط. في وقت لاحق، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن إيران يمكن أن تنضم إلى المحادثات رفيعة المستوى المزمعة بين تركيا وروسيا وسوريا
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