بوغدانوف: تركيا وسوريا اتفقتا على آلية لتنسيق العمل المشترك

صرّح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، بأن روسيا وسوريا وتركيا، أنشأت في اجتماع عبر وزارة الدفاع في نهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، آلية خبراء لتنسيق المزيد من العمل المشترك.

وقال بوغدانوف في لقاء مع “سبوتنيك”: “أثيرت مسألة تعزيز تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا خلال قمة أستانا الثلاثية في طهران الصيف الماضي، وفي ديسمبر/ كانون الأول، بادر الرئيس التركي لإطلاق مشاورات متعددة المستويات بين ممثلي الجمهورية العربية السورية وتركيا بمساعدة روسيا التي قد تتوج باجتماع قمة، ودعمناها بقوة”.

وأضاف بوغدانوف: “في 28 ديسمبر العام الماضي، عقد اجتماع في موسكو بين وزراء الدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات الروسية والتركية والسورية، تم خلاله تحديد الاتجاهات الرئيسية لمواصلة العمل المشترك وإنشاء آلية خبراء لتنسيقها”.

بوغدانوف: يتم العمل على تنظيم اجتماع يضم وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا وسوريا