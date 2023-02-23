تحطم طائرة عسكرية روسية في بيلغورد ومقتل قائدها

أعلنت سلطات مقاطعة بيلغورود الروسية، صباح اليوم الخميس، تحطم طائرة عسكرية روسية ومقتل الطيار جراء الحادث.
وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا عن الحادث وجاء فيه: “بعد الانتهاء من مهمة قتالية، سقطت طائرة “سو-25″ تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية أثناء عودتها إلى قاعدة الطائرات في مقاطعة بيلغورود”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 14:35 GMT
وأضافت الوزارة في بيانها: “لقى قائد الطائرة مصرعه بعد تحطم الطائرة في منطقة مهجورة، مشيرة إلى أنه وفقا للبيانات الأولية، كان سبب الكارثة عطل فني”.
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