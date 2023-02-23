تحطم طائرة عسكرية روسية في بيلغورد ومقتل قائدها

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا عن الحادث وجاء فيه: “بعد الانتهاء من مهمة قتالية، سقطت طائرة “سو-25″ تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية أثناء عودتها إلى قاعدة الطائرات في مقاطعة بيلغورود”.

وأضافت الوزارة في بيانها: “لقى قائد الطائرة مصرعه بعد تحطم الطائرة في منطقة مهجورة، مشيرة إلى أنه وفقا للبيانات الأولية، كان سبب الكارثة عطل فني”.