إعلام: الشرطة البولندية نفذت "عملية سرية" في أوكرانيا

وبدأت المهمة بعد أن ناشدت السلطات الأوكرانية الدول الأعضاء في رابطة وحدات مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي “أطلس” بإرسال خبراء متفجرات. ومن بين 38 بلدا، وافقت بولندا فقط.

وبقرار من وزير الداخلية البولندية، ماريوس كامينسكي، تم إنشاء الفرقة والتي ضمت ضباطا من وحدات شرطة مكافحة الإرهاب الفردية الذين يرغبون طواعية في المشاركة في العملية، ليصل عددهم لـ98 شخصا، بالإضافة إلى خبراء الألغام، ضم الفريق مسعفين و”أعضاء فريق قتالي” لحراسة أعضاء البعثة ، كما قاموا بإحضار كلبين مدربين للعثور على الألغام، وذهبوا إلى أوكرانيا في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول ومكثوا هناك لمدة خمسة أشهر.