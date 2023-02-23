الكويت… الإفراج عن عناصر الشرطة الموقوفين انضباطيا

قررت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، الإفراج عن جميع عناصر الشرطة الموقوفين انضباطيا والاكتفاء بالمدة التي قضاها كل منهم، وذلك بمناسبة ذكرى العيد الوطني الكويتي.

وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” إن الإفراج عن العناصر الموقوفة انضباطيا سيتم تنفيذه اعتبارا من يوم غد الجمعة.

وأضافت الداخلية الكويتية في بيان صادر عن الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، إن وكيل الوزارة الفريق أنور البرجس أصدر قرارا بالإفراج عن جميع أعضاء قوة الشرطة.

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يذكر أن الكويت تحتفل بعيدها الوطني يوم 25 من شهر فبراير/ شباط، وتحل هذا العام الذكرى الـ 62 على استقلالها وتاريخ جلوس الراحل الأمير عبد الله السالم الصباح كأمير لدولة الكويت والذكرى 32 للتحرير.

وتحتفل الكويت بهذه المناسبات بمجموعة متنوعة من العروض الفنية والثقافية والتراثية التي تعبر عن تاريخ دولة الكويت والتي تنطلق هذا العام تحت شعار “عز وفخر”.