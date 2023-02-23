رئيس هيئة الصحفيين السعوديين: علاقة القاهرة والرياض قوية ومتينة وقادرة على مواجهة التحديات

قال رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، خالد بن حمد المالك إن العلاقات التى تربط مصر والسعودية “قوية ومتينة وقادرة على مواجهة التحديات”.

واستقبل المالك اليوم الخميس وفدا إعلاميا مصريا برئاسة رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر، الذي قدم له التهنئة لفوزه بحائزة شخصية العام الإعلامية لعام 2023، بحسب موقع “بوابة الأهرام”.

وأكد المالك أن “العلاقات الطيبة التى تربط مصر والسعودية والإنجازات الكبيرة في السنوات الأخيرة، قوية ومتينة وقادرة على مواجهة التحديات وترسيخ التعاون المشترك في كافة المجالات خصوصا الإعلام”.

وكان المجلس الأعلى للإعلام، المصري، منح المالكي جائزة الرواد لعام 2022، تقديرا لدوره الكبير في خدمة القضايا العربية والإسلامية.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أكد بداية الشهر الجاري أن مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع جميع الدول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

السيسي: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع جميع الدول بما فيها السعودية

وقال السيسي خلال فعالية افتتاح المرحلة الثانية من مصنع “سايلو فوودز” في مدينة السادات شمال غرب القاهرة: “علاقتنا طيبة بالجميع وهذا النهج نسلكه منذ أن توليت المسؤولية”.

وأكد السيسي حرص مصر على علاقتها بالمملكة العربية السعودية والدول الأخرى، مضيفًا أن “سياسة مصر دائما سياسة تتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع في الداخل والخارج”.

وشدد السيسي على أنه لا يمكن الإساءة للأشقاء العرب أو نسيان مواقفهم الداعمة لمصر، داعيًا إلى “عدم الانسياق وراء المواقع التي تريد زرع الفتنة”.