جنرال أمريكي: روسيا قوة فضائية تاريخية وحديثة

كما أشار إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، امتلأ الفضاء الخارجي حول الأرض بنحو 48000 قطعة مختلفة من الأجسام الفضائية، تشكل الكثير منها نتيجة إطلاق عدد كبير من أقمار الاتصالات في المدار، ومن الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية.