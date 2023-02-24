نولاند: واشنطن لا تريد بناء ترسانتها النووية ولا ترى مثل هذه الفرص عند روسيا

صرحت نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، بأن الولايات المتحدة تود استئناف عمليات التفتيش الثنائية بموجب معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت) ومناقشة معايير تنفيذ هذه الاتفاقية مع روسيا.

وقالت نولاند في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست التي تبث على الهواء مباشرة على موقع الصحيفة، اليوم الخميس: “نود العودة إلى استئناف عمليات التفتيش المتبادل وإلى اللحظة التي يمكننا فيها استئناف المناقشات بشأن تنفيذ هذا الاتفاق”.

وأعربت الدبلوماسية الأمريكية عن رأي مفاده أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليق مشاركة روسيا في معاهدة ستارت كان موجهاً للجمهور الداخلي.

وتابعت نولاند أن الولايات المتحدة لا ترغب في بناء ترسانتها النووية، ولا ترى مثل هذه الفرص في روسيا، “روسيا حاليا ليست في وضع يسمح لها بتعديل أسلحتها النووية، وبصراحة، نحن لسنا مهتمين ولا نخطط للقيام بذلك”.

وقالت نولاند عندما سئلت عما إذا كان تعليق روسيا لمعاهدة ستارت سيغير سلوك الولايات المتحدة بشأن هذه القضية “هل سنفعل أي شيء بشكل مختلف؟ لن نفعل ذلك، وقد أوضحنا ذلك للروس”.

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