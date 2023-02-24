نائبة بالكونغرس الأمريكي تطالب بوقف مساعدات بلادها لإسرائيل

دعت النائبة في الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، رشيدة طليب، الإدارة الأمريكية بوقف مساعدات بلادها لإسرائيل .

وذكرت طليب، ذات الأصول الفلسطينية، في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على “تويتر”، مساء اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تساعد إسرائيل في قتل المزيد من الفلسطينيين.

وطالبت النائبة عن الحزب الديمقراطي لولاية ميتشيغان الأمريكية، بوقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل، قائلة:

إلى حين تتوقف الولايات المتحدة الأمريكية عن تمويل حكومة الفصل العنصري الإسرائيلية، فإن واشنطن تساعد إسرائيل على قتل المزيد من الفلسطينيين.

Today the extremist right wing government of Israel violently attacked the city of Nablus, leaving 82 Palestinians shot & bringing the 2023 death toll to 61, including 13 children. Until the U.S. stops funding this apartheid government, it will enable more death & destruction. — Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) February 22, 2023

وجاءت تغريدة رشيدة طليب ردا على العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة نابلس، أمس الأربعاء، والتي أودت بحياة 11 مواطنا فلسطينيا وجرح العشرات الآخرين.

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وأمس الأربعاء، شيعت جماهير غفيرة جثامين 10 فلسطينيين، قتلوا إثر مداهمة القوات الإسرائيلية مدينة نابلس، بالإضافة إلى إعلان وزارة الصحة الفلسطينية مقتل مسن متأثرا بإصابته خلال الاقتحام الإسرائيلي لمدينة نابلس، في وقت سابق أمس الأربعاء، ما يرفع الحصيلة إلى 11 قتيلا.

من جانبها، اعتبرت وزارة الصحة الفلسطينية، شهري كانون الثاني/ يناير، وشباط/ فبراير 2023، الأكثر دموية منذ انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الثانية، عام 2000.