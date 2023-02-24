الطائرة الصينية "إل-15" تظهر بعلم الإمارات في "آيدكس 2023"… صور وفيديو

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وظهرت الطائرة “إل-15” مرسوم عليها علم الإمارات، وقال أحد المسؤولين في الجناح الصيني لـ “سبوتنيك” أن الإمارات ستحصل على الطائرة ضمن صفقة تم إبرامها مع الصين.

وتصنف “إل-15” ضمن أفضل طائرات التدريب في العالم وهي طائرة ذات قدرات متطورة يمكن تزويدها بالوقود في الجو.

وتم تصميم الطائرة “إل-15” لاستخدامها في تدريب طياري مقاتلات الجيل الرابع والجيل الخامس، إضافة إلى إمكانية استخدامها في تنفيذ مهام القصف الجوي ومهام الاستطلاع والدوريات الجوية إضافة إلى المهام التكتيكية الأخرى.

وتعرض الصين مجموعة متنوعة من الطائرات الحربية والطائرات المسيرة داخل الجناح الخاص بها في معرض الدفاع الدولي “آيدكس 2023”.

© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB الطائرة الصينية “إل – 15” تظهر بعلم الإمارات في “آيدكس 2023” 1 /7 © Sputnik . AHMED ABDELWAHAB الطائرة الصينية “إل – 15” تظهر بعلم الإمارات في “آيدكس 2023” © Sputnik . AHMED ABDELWAHAB الطائرة الصينية “إل – 15” تظهر بعلم الإمارات في “آيدكس 2023” 2 /7 © Sputnik . AHMED ABDELWAHAB الطائرة الصينية “إل – 15” تظهر بعلم الإمارات في “آيدكس 2023” © Sputnik . AHMED ABDELWAHAB الطائرة الصينية “إل – 15” تظهر بعلم الإمارات في “آيدكس 2023” 3 /7 © Sputnik . AHMED ABDELWAHAB الطائرة الصينية “إل – 15” تظهر بعلم الإمارات في “آيدكس 2023” © Sputnik . AHMED ABDELWAHAB الطائرة الصينية “إل – 15” تظهر بعلم الإمارات في “آيدكس 2023” 4 /7 © Sputnik . AHMED ABDELWAHAB الطائرة الصينية “إل – 15” تظهر بعلم الإمارات في “آيدكس 2023” © Sputnik . AHMED ABDELWAHAB الطائرة الصينية “إل – 15” تظهر بعلم الإمارات في “آيدكس 2023” 5 /7 © Sputnik . AHMED ABDELWAHAB الطائرة الصينية “إل – 15” تظهر بعلم الإمارات في “آيدكس 2023” © Sputnik . AHMED ABDELWAHAB الطائرة الصينية “إل – 15” تظهر بعلم الإمارات في “آيدكس 2023” 6 /7 © Sputnik . AHMED ABDELWAHAB الطائرة الصينية “إل – 15” تظهر بعلم الإمارات في “آيدكس 2023” © Sputnik . AHMED ABDELWAHAB الطائرة الصينية “إل – 15” تظهر بعلم الإمارات في “آيدكس 2023” 7 /7 © Sputnik . AHMED ABDELWAHAB الطائرة الصينية “إل – 15” تظهر بعلم الإمارات في “آيدكس 2023” 1 /7 © Sputnik . AHMED ABDELWAHAB الطائرة الصينية “إل – 15” تظهر بعلم الإمارات في “آيدكس 2023” 2 /7 © Sputnik . AHMED ABDELWAHAB الطائرة الصينية “إل – 15” تظهر بعلم الإمارات في “آيدكس 2023” 3 /7 © Sputnik . AHMED ABDELWAHAB الطائرة الصينية “إل – 15” تظهر بعلم الإمارات في “آيدكس 2023” 4 /7 © Sputnik . AHMED ABDELWAHAB الطائرة الصينية “إل – 15” تظهر بعلم الإمارات في “آيدكس 2023” 5 /7 © Sputnik . AHMED ABDELWAHAB الطائرة الصينية “إل – 15” تظهر بعلم الإمارات في “آيدكس 2023” 6 /7 © Sputnik . AHMED ABDELWAHAB الطائرة الصينية “إل – 15” تظهر بعلم الإمارات في “آيدكس 2023” 7 /7 © Sputnik . AHMED ABDELWAHAB الطائرة الصينية “إل – 15” تظهر بعلم الإمارات في “آيدكس 2023”

وتمتلك الصين أكثر من 3 آلاف و200 طائرة حربية من طرازات متنوعة تجعلها تحتل المرتبة الـ 3 بين أضخم القوات الجوية في العالم بينها 371 طائرة هجومية و397 طائرة تدريب تجعلها في المرتبة الـ 5 عالميا في هذا السلاح.

ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي “آيدكس 2023” والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري “نافدكس 2023” خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.

يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ “آيدكس” انطلقت في 1993 ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض “نافدكس” للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.