مشاجرة بين لاعبين في الهلال السعودي بعد مباراة في دوري أبطال آسيا… فيديو

شهدت مباراة الهلال السعودي ضد فولاد الإيراني، اليوم الخميس، في دوري أبطال آسيا، مشاجرة بين اثنين من لاعبيه.

وجاءت المشاجرة عقب نهاية المباراة بين لاعبي الهلال السعودي علي البليهي وكويلار بعد لحظات من فض اشتباك بين الأول ولاعبي فولاد.

وقام كويلار بتعنيف البليهي، الذي لم يتحمل كلام زميله، ودخل في مشادة قوية معه.

خلاف حاد بين البليهي وكويلار . pic.twitter.com/4fT6lVQx35 — يعقوب . (@X99i3) February 23, 2023

وتأهل نادي الهلال السعودي لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد أن فاز على فولاد خوزستان الإيراني 1/0، ليتأهل لمواجهة الدحيل القطري في الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.