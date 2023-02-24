روسيا تعرض دبابة "تي – 90 إم إس" في "آيدكس 2023"… فيديو وصور

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وينظم الجناح الروسي عروض أسلحته بطريقتين الأولى يستخدم فيها الأسلحة بأحجامها الحقيقية والأخرى يستخدم نماذج بأحجام مصغرة للسلاح.

روبوت صيني يجذب انتباه زوار “آيدكس 2023″… فيديو

وأبرز هذه الأسلحة هي:

– دبابة القتال الرئيسية المطورة “تي – 90 إم إس”.

– المركبة المدرعة “بي إم بي – 3”.

– المركبة المدرعة “بي إم بي – 3 إم”.

– المركبة القتالية “9 إيه 332”.

– المركبة القتالية “باخشا”.

– قاذفة اللهب الثقيلة “توس – 1 إيه”.

© Sputnik . Alaa – Almotairy المركبة المدرعة “بي إم بي – 3”. 1 /5 © Sputnik . Alaa – Almotairy المركبة المدرعة “بي إم بي – 3”. © Sputnik . Alaa – Almotairy قاذفة اللهب الثقيلة “توس – 1 إيه”. 2 /5 © Sputnik . Alaa – Almotairy قاذفة اللهب الثقيلة “توس – 1 إيه”. © Sputnik . Alaa – Almotairy المركبة القتالية “9 إيه 332”. 3 /5 © Sputnik . Alaa – Almotairy المركبة القتالية “9 إيه 332”. © Sputnik . Alaa – Almotairy المركبة المدرعة “بي إم بي – 3 إم”. 4 /5 © Sputnik . Alaa – Almotairy المركبة المدرعة “بي إم بي – 3 إم”. © Sputnik . Alaa – Almotairy الدبابة الروسية “تي -90 إم إس” 5 /5 © Sputnik . Alaa – Almotairy الدبابة الروسية “تي -90 إم إس” 1 /5 © Sputnik . Alaa – Almotairy المركبة المدرعة “بي إم بي – 3”. 2 /5 © Sputnik . Alaa – Almotairy قاذفة اللهب الثقيلة “توس – 1 إيه”. 3 /5 © Sputnik . Alaa – Almotairy المركبة القتالية “9 إيه 332”. 4 /5 © Sputnik . Alaa – Almotairy المركبة المدرعة “بي إم بي – 3 إم”. 5 /5 © Sputnik . Alaa – Almotairy الدبابة الروسية “تي -90 إم إس”

وتمتلك روسيا أضخم قوة دبابات في العالم تضم أكثر من 12 ألفا و500 دبابة، كما تصنف قوتها المدرعة في المرتبة الثالثة عالميا نحو 152 ألف مركبة، وفقا لإحصائيات عام 2023.

ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي “آيدكس 2023” والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري “نافدكس 2023” خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.