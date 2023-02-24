الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا مناهضا لروسيا بشأن أوكرانيا

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا مناهضًا لروسيا أعدته الدول الغربية بشأن إقامة سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا.

الأمم المتحدة – سبوتنيك . ووفقًا لمراسل وكالة “سبوتنيك”، صوتت 141 دولة لصالح القرار، وعارضته 7 دول، وامتنعت 32 دولة عن التصويت.

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وجاء في القرار أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد على ضرورة التوصل في أقرب وقت ممكن إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.