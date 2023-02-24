الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا مناهضا لروسيا بشأن أوكرانيا

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا مناهضًا لروسيا أعدته الدول الغربية بشأن إقامة سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا.
الأمم المتحدة – سبوتنيك. ووفقًا لمراسل وكالة “سبوتنيك”، صوتت 141 دولة لصالح القرار، وعارضته 7 دول، وامتنعت 32 دولة عن التصويت.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 22 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية
أمس, 22:45 GMT
وجاء في القرار أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد على ضرورة التوصل في أقرب وقت ممكن إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية
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