كوريا الشمالية تختبر 4 صواريخ استراتيجية أطلقتها تجاه البحر

أعلنت كوريا الشمالية، صباح الجمعة، اختبار 4 صواريخ استراتيجية أطلقتها باتجاه البحر.

موسكو – سبوتنيك . ونقلت وكالة “يونهاب” للأنباء عن وكالة الأنباء الرسمية بكوريا الشمالية قولها، إن التجربة “أظهرت مرة أخرى” قوة بيونغ يانغ القتالية النووية.

كوريا الشمالية: الطموحات العسكرية غير المسؤولة لواشنطن وسيؤول سبب التوتر في المنطقة

وذكرت الوكالة أن صواريخ “هواسال-2” الأربعة أطلقت من منطقة مدينة كيم تشيك في مقاطعة هامغيونغ الشمالية باتجاه البحر الشرقي المعروف أيضا باسم بحر اليابان.

وأكدت الوكالة أن الصواريخ أصابت هدفها بدقة.

وأجرت كوريا الجنوبية وأمريكا، يوم الأحد الماضي، تدريبات جوية مشتركة، ردا على صاروخ باليستي عابر للقارات من كوريا ‏الشمالية، في اليوم السابق.

حلّقت طائرات “إف-35 إيه” الشبحية، وطائرات “إف-15 كي” مع مقاتلات “إف-16” الأمريكية، بمرافقة قاذفة “بي-1 بي”، خلال التدريبات.