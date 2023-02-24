الصين تعارض استخدام العقوبات الأحادية في سياق الأزمة الأوكرانية

ونص الوثيقة على ما يلي: “نحن نعارض أي عقوبات أحادية الجانب لا يأذن بها مجلس الأمن [الأمم المتحدة]”.

ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.