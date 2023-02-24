الصين تعارض استخدام العقوبات الأحادية في سياق الأزمة الأوكرانية

دعت بكين إلى عدم إساءة استخدام العقوبات الأحادية الجانب في سياق الصراع الأوكراني لأن ذلك لا يخلق سوى مشكلات جديدة، وفقا لورقة موقف وزارة الخارجية الصينية بشأن الوضع في أوكرانيا.
بكين – سبوتنيك. وقالت الخارجية الصينية: “العقوبات الأحادية الجانب والضغط المفرط لا تحل المشكلات، بل تخلق مشكلات جديدة أيضا”.
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22 فبراير, 09:37 GMT
ونص الوثيقة على ما يلي: “نحن نعارض أي عقوبات أحادية الجانب لا يأذن بها مجلس الأمن [الأمم المتحدة]”.
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
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