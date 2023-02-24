الصين تعارض تسييس الاقتصاد العالمي

دعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إلى معارضة تسييس الاقتصاد العالمي وعدم استخدامه كسلاح.
بكين – سبوتنيك. ووفقا لورقة موقف وزارة الخارجية الصينية بشأن الوضع في أوكرانيا: “من المهم ضمان استقرار سلاسل التوريد، ويجب على جميع الأطراف حماية نظام الاقتصاد العالمي الحالي، ومقاومة تسييسه، واستغلاله كأداة، واستخدامه كسلاح”.
الصين: الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الأوكرانية
03:31 GMT
كما دعت وزارة الخارجية الصينية إلى ضرورة احترام سيادة جميع الدول والتخلي عن عقلية الحرب الباردة.
وأضاف: أنه “(من الضروري) التخلي عن عقلية الحرب الباردة”، مشيرة إلى أنه “لا يمكن تحقيق أمن دولة على حساب أمن الدول الأخرى، ولا يمكن تحقيق الأمن الإقليمي من خلال تعزيز أو حتى توسيع الكتل العسكرية”.
وبحسب البيان ينبغي أن تؤخذ المصالح والشواغل الأمنية المشروعة لجميع الدول على محمل الجد وإيلاء الاعتبار الواجب لها.
وتلجأ الولايات المتحدة إلى فرض حصار سواء كان بريا أو بحريا يهدف إلى إضعاف الدول التي لا تصغي لسياساتها تحت مسمى “العقوبات الاقتصادية” التي يمكن أن تكون سلاحا فتاكا وأداة دبلوماسية شديدة التأثير.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك