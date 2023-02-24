الصين تعارض تسييس الاقتصاد العالمي

دعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إلى معارضة تسييس الاقتصاد العالمي وعدم استخدامه كسلاح.

بكين – سبوتنيك . ووفقا لورقة موقف وزارة الخارجية الصينية بشأن الوضع في أوكرانيا: “من المهم ضمان استقرار سلاسل التوريد، ويجب على جميع الأطراف حماية نظام الاقتصاد العالمي الحالي، ومقاومة تسييسه، واستغلاله كأداة، واستخدامه كسلاح”.

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كما دعت وزارة الخارجية الصينية إلى ضرورة احترام سيادة جميع الدول والتخلي عن عقلية الحرب الباردة.

وأضاف: أنه “(من الضروري) التخلي عن عقلية الحرب الباردة”، مشيرة إلى أنه “لا يمكن تحقيق أمن دولة على حساب أمن الدول الأخرى، ولا يمكن تحقيق الأمن الإقليمي من خلال تعزيز أو حتى توسيع الكتل العسكرية”.

وبحسب البيان ينبغي أن تؤخذ المصالح والشواغل الأمنية المشروعة لجميع الدول على محمل الجد وإيلاء الاعتبار الواجب لها.