الصين: الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الأوكرانية

أكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان، اليوم الجمعة، أن المفاوضات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الأوكرانية، داعية لتهيئة الظروف وتوفير منصة لاستئناف المفاوضات.

بكين – سبوتنيك . وجاء في بيان للوزارة حول تسوية الأزمة في أوكرانيا أن “الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد الممكن للخروج من الأزمة الأوكرانية”.

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وشددت الوزارة في البيان على ضرورة تشجيع ودعم كل الجهود التي تسهم في الحل السلمي للأزمة.

كما أكدت وزارة الخارجية الصينية على ضرورة استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن.

وجاء في بيان الوزارة حول التسوية: “في الحروب والنزاعات لا يوجد منتصر، يجب على جميع الأطراف الحفاظ على العقلانية وضبط النفس، وعدم صب الزيت على النار.. منع التصعيد وعدم السماح للأزمة من الخروج عن السيطرة، ودعم روسيا وأوكرانيا للقاء، واستئناف الحوار المباشر في أسرع وقت ممكن”.

وأشارت إلى ضرورة “المساهمة باستمرار في تهدئة الوضع ونزع فتيله، والتوصل في النهاية إلى وقف كامل لإطلاق النار”.