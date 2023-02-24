المدفعية الروسية تدمر نقطة اتصال القوات الأوكرانية بالقرب من دونيتسك بسبب محطة "ستارلينك"… فيديو

اكتشف ضباط المخابرات الروسية مركزًا للتحكم في الاتصالات للقوات المسلحة لأوكرانيا بالقرب من دونيتسك بسبب إشارة من معدات نظام “ستارلينك”.

وكتب المراسل العسكري، أندريه ريدكو على “تلغرام” أن أطقم المدفعية تقدمت بسرعة إلى الموقع، ودمرت الهدف الاستراتيجي للعدو تمامًا، حسب صحيفة “روسيسكايا غازيتا”.

ونُفذ الهجوم على مركز مراقبة الاتصالات التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بواسطة راجمات “أوراغان” و”غراد”. حاول المقاتلون الأوكرانيون ضرب المدفعية الروسية بنيران الرد، لكن الراجمة الروسية سرعان ما غيرت مواقعها وضربت مرة أخرى.

نتيجة لذلك، تم تدمير منشأة العدو الإستراتيجية في جمهورية دونيتسك مع أفرادها.

تؤدي أنظمة “ستارلينك” الفضائية دورًا مهمًا في نظام التحكم للقوات الأوكرانية. وتسببَ الفشل في عملها، الذي حدث في أكتوبر/تشرين الأول، في حالة من الذعر في هيئة الأركان العامة وخسائر على الجبهة.