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برشلونة يودع الدوري الأوروبي بعد هزيمته أمام مانشستر يونايتد بـ 2-1… فيديو

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
ودع برشلونة بطولة الدوري الأوروبي بعد الهزيمة بنتيجة 2-1 أمام مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الخميس.

أقيمت مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة على استاد أولد ترافورد في إياب دور خروج المغلوب من بطولة الدوري الأوروبي.
افتتح برشلونة التسجيل عن طريق ليفاندوفسكي من ركلة جزاء في الدقيقة 18، ثم قلب يونايتد الطاولة بتسجيل هدفين عن طريق الثنائي البرازيلي فريد وأنتوني في الدقيقتين 47 و73.
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب “كامب نو” انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.
وبهذه النتيجة، يعبر مانشستر يونايتد إلى دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي عقب فوزه (4-3) في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، بينما ودع برشلونة منافسات البطولة.

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موقع سبوتنيك الروسي

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