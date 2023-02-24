برشلونة يودع الدوري الأوروبي بعد هزيمته أمام مانشستر يونايتد بـ 2-1… فيديو

ودع برشلونة بطولة الدوري الأوروبي بعد الهزيمة بنتيجة 2-1 أمام مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الخميس.

أقيمت مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة على استاد أولد ترافورد في إياب دور خروج المغلوب من بطولة الدوري الأوروبي.

🎥 شاهد | مانشستر يونايتد 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 يحسم القمة ويعبر إلى ثمن نهائي #الدوري_الاوروبي على حساب ضيفه برشلونة 🇪🇸

🎙️ تقرير | نابغ نصر الدين pic.twitter.com/6b4hsD85he — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) February 23, 2023

افتتح برشلونة التسجيل عن طريق ليفاندوفسكي من ركلة جزاء في الدقيقة 18، ثم قلب يونايتد الطاولة بتسجيل هدفين عن طريق الثنائي البرازيلي فريد وأنتوني في الدقيقتين 47 و73.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب “كامب نو” انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.