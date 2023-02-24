حارس إشبيلية يفتك بمشجع اقتحم الملعب وحاول توجيه لكمة له… فيديو

لم يكتف حارس مرمى إشبيلية الإسباني ماركو دميتروفيتش بالمشاهدة عندما اقتحم مشجع الملعب من أجل الاعتداء عليه في الدوري الأوروبي.

حدثت الواقعة في مباراة إشبيلية أمام فريق “بي إس في إيندهوفن” الهولندي ضمن مباريات ملحق دور الـ16 من الدوري الأوروبي، مساء الخميس.

😲Sevilla goalkeeper Marko Dmitrovic calmly incapacitates a PSV hooligan who tries to punch him.🤦🏻‍♂️

#ultras pic.twitter.com/jvIJYtctDX — Michael Not Mike 805 (@MichaelNotMike4) February 24, 2023

وأظهرت لقطات مصورة مشجعا يقتحم الملعب ويحاول توجيه لكمة لحارس إشبيلية، لكن الأخير قام بطرحه أرضا وتثبيته.

وهرع لاعبو الفريقين ورجال الأمن نحو المشجع محاولين إبعاد الحارس عنه، قبل أن يتم سحب المشجع واقتياده إلى خارج أرضية الملعب.

At full time of Sevilla eliminating PSV from the Europa League, a fan ran on to the field to attack Sevilla keeper Marko Dmitrović. Dmitrović pinned him down until security took him away 😳 pic.twitter.com/CRKGxTQCwe — B/R Football (@brfootball) February 23, 2023

وشهدت المباراة فوز إيندهوفن بهدفين نظيفين لكنه ودع البطولة نتيجة خسارته ذهابا بثلاثية نظيفة.