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حارس إشبيلية يفتك بمشجع اقتحم الملعب وحاول توجيه لكمة له… فيديو

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
لم يكتف حارس مرمى إشبيلية الإسباني ماركو دميتروفيتش بالمشاهدة عندما اقتحم مشجع الملعب من أجل الاعتداء عليه في الدوري الأوروبي.

حدثت الواقعة في مباراة إشبيلية أمام فريق “بي إس في إيندهوفن” الهولندي ضمن مباريات ملحق دور الـ16 من الدوري الأوروبي، مساء الخميس.
وأظهرت لقطات مصورة مشجعا يقتحم الملعب ويحاول توجيه لكمة لحارس إشبيلية، لكن الأخير قام بطرحه أرضا وتثبيته.
وهرع لاعبو الفريقين ورجال الأمن نحو المشجع محاولين إبعاد الحارس عنه، قبل أن يتم سحب المشجع واقتياده إلى خارج أرضية الملعب.
وشهدت المباراة فوز إيندهوفن بهدفين نظيفين لكنه ودع البطولة نتيجة خسارته ذهابا بثلاثية نظيفة.
يذكر أن ديميتروفيتش هو الحارس الثاني في إشبيلية بعد المغربي ياسين بونو، وقد تقرر أن يلعب أساسيا قبل المباراة بدقائق قليلة لأسباب لا تزال غير معروفة.

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موقع سبوتنيك الروسي

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