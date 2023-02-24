الخارجية الكورية الشمالية: الاستفزازات الأمريكية يمكن اعتبارها إعلان حرب

وقال “يجب على الولايات المتحدة أن تفهم أن استمرار الأعمال الاستفزازية والعداء تجاه كوريا الديمقراطية يمكن اعتباره إعلان حرب على دولتنا”.

وبحسب الدبلوماسي، فإنه من أجل تخفيف حدة التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية، يتعين على واشنطن التخلي عن نشر الأسلحة الاستراتيجية في كوريا الجنوبية ووقف جميع التدريبات العسكرية في المنطقة.