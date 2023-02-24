رئيسة وزراء إستونيا تكشف موعد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي والناتو

قالت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس، اليوم الجمعة، إنها على ثقة بأن أوكرانيا سوف تنضم إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

بروكسل – سبوتنيك. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإستونية تالين، برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وأمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ.

وأضافت كالاس “الناتو والاتحاد الأوروبي حجر الأساس في الحرية والديمقراطية وأوكرانيا سوف تنضم إليهما ولكن بعد انتهاء الحرب”، حسب تعبيرها.

وأشارت إلى أن بلادها تدعو إلى “زيادة إنتاج الذخائر لمنحها إلى أوكرانيا بأسرع وقت ممكن”.

زيلينسكي يطالب بتوضيحات بشأن فرص أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد وقع طلبا لانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي، مناشدا الدول الأوروبية بقبوله على وجه السرعة.

وخرجت العديد من التصريحات من القادة الأوروبين تشير إلى أن عملية انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي تتطلب أكثر من 10 سنوات للوفاء بشروط الانضمام، وأن الإجراءات طويلة ولها أبعاد اقتصادية وقانونية.