وزارة الدفاع الأمريكية تعتزم تحديث قاعدتين جويتين في رومانيا

تخطط وزارة الدفاع الأمريكية لتحديث قاعدتين جويتين في رومانيا، حسبما جاء في المناقصات الجديدة التي نشرها البنتاغون في 24 فبراير/ شباط.

وتقول المناقصة: “هذه المناقصة تنص على تصميم وبناء ساحة لتحميل (تفريغ) المتفجرات والذخيرة”.

وفقًا للمعلومات التي قدمتها وزارة الدفاع، سيتم تنفيذ أعمال الإصلاح على أراضي المعسكر الرئيسي في المطار الذي يحمل اسم ميخائيل كوجالنيسينو. وسيكون المنظم فيلق المهندسين بالجيش الأمريكي. كما يطلب من المقاولين إنشاء ساحة لتحميل الطائرات وممرات لسيارات الأجرة، وتجهيز المنطقة، وتركيب المرافق والإضاءة.

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وإجمالاً، فإن واشنطن مستعدة لتخصيص ما بين 25 مليون دولار و55 مليون دولار لأعمال البناء.