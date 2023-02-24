بولندا تعلن وصول دبابات "ليوبارد" من أراضيها إلى أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك اليوم الجمعة أن بلاده أرسلت دبابات “ليوبارد” إلى أوكرانيا، وهي موجودة بالفعل هناك.
وقال بلاشتشاك في تصريح صحفي: “اليوم، وصلت دبابات ليوبارد البولندية بالفعل إلى أوكرانيا”.
وفي 17 شباط/ فبراير، صرح رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، بأن بولندا مستعدة لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز “ميغ-29” في تحالف مع دول الناتو.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دبابات “ليوبارد 2” السويدية تغرق في الوحل… فيديو
22 فبراير, 14:55 GMT
وقال مورافيتسكي في كلمة خلال مؤتمر ميونيخ الأمني، في رد على سؤال عما إذا كانت بولندا ستزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز “F-16”. “لدينا (إف-16محرر)- عدد قليل، ليس كثيرا. نوافق على نشر أنواع أخرى من المقاتلات التي لدينا، إلى جانب (دول – محرر) أخرى، كجزء من قرار الناتو”.
وأعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف في وقت سابق أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا، مضيفاً أن دول الناتو “تلعب بالنار” بتزويد أوكرانيا بالسلاح.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك