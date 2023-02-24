بولندا تعلن وصول دبابات "ليوبارد" من أراضيها إلى أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك اليوم الجمعة أن بلاده أرسلت دبابات “ليوبارد” إلى أوكرانيا، وهي موجودة بالفعل هناك.

وقال بلاشتشاك في تصريح صحفي: “اليوم، وصلت دبابات ليوبارد البولندية بالفعل إلى أوكرانيا”.

وفي 17 شباط/ فبراير، صرح رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، بأن بولندا مستعدة لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز “ميغ-29” في تحالف مع دول الناتو.

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وقال مورافيتسكي في كلمة خلال مؤتمر ميونيخ الأمني، في رد على سؤال عما إذا كانت بولندا ستزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز “F-16”. “لدينا (إف-16محرر)- عدد قليل، ليس كثيرا. نوافق على نشر أنواع أخرى من المقاتلات التي لدينا، إلى جانب (دول – محرر) أخرى، كجزء من قرار الناتو”.