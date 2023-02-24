موسكو تحذر الغرب من أي خطوات غير محسوبة على حدود جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية

وأضاف البيان: “نحن نؤيد باستمرار حل أي قضية من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية. في الوقت ذاته، لا ينبغي أن يشك أحد في أن القوات المسلحة الروسية سترد بشكل مناسب على استفزازات نظام كييف، إن وجدت، وستضمن حماية مواطنينا، وقوات حفظ السلام الروسية، وأفراد المجموعة العملياتية للقوات الروسية والمخازن العسكرية في منطقة كالباسكا في إقليم بريدنيستروفيه. وسيعتبر أي عمل يشكل تهديدًا لأمنهم، وفقًا للقانون الدولي، بمثابة هجوم مباشر على روسيا”.