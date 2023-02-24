موسكو تحذر الغرب من أي خطوات غير محسوبة على حدود جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية

حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وأوكرانيا من أي خطوات غير محسوبة في ظل التواجد المكثف للقوات والمعدات الأوكرانية قرب حدود جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: “فيما يتعلق بالتواجد المكثف للأفراد والمعدات العسكرية للوحدات الأوكرانية بالقرب من الحدود الأوكرانية مع إقليم بريدنيستروفيه، ونشر المدفعية في منظومات إطلاق النار، فضلا عن الزيادة غير المسبوقة في رحلات المسيرات الأوكرانية فوق أراضي بريدنيستروفيه، نحذز الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الناتو وحراسها الأوكرانيين من هذه الخطوات غير المحسوبة”.
وأضاف البيان: “نحن نؤيد باستمرار حل أي قضية من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية. في الوقت ذاته، لا ينبغي أن يشك أحد في أن القوات المسلحة الروسية سترد بشكل مناسب على استفزازات نظام كييف، إن وجدت، وستضمن حماية مواطنينا، وقوات حفظ السلام الروسية، وأفراد المجموعة العملياتية للقوات الروسية والمخازن العسكرية في منطقة كالباسكا في إقليم بريدنيستروفيه. وسيعتبر أي عمل يشكل تهديدًا لأمنهم، وفقًا للقانون الدولي، بمثابة هجوم مباشر على روسيا”.
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تجري روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط من العام الماضي، وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن مهمتها “حماية الأشخاص الذين تعرضوا للمضايقات والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات”. ووفقًا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.
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