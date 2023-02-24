فرنسا تعلن توسيع مساعداتها العسكرية لأوكرانيا

نحن نقدم أيضًا دعمًا عسكريًا وبالإضافة إلى مدافع هاوتزر “قيصر” وأنظمة الدفاع الجوي، فتحت فرنسا الطريق لإمدادات الدبابات من خلال أن تصبح أول دولة تزود أوكرانيا بدبابات “أيه إم إكس 10 أر إس” القتالية لمساعدتها في الدفاع عن نفسها، وستشكل هذه المساعدة قيمة مضافة.