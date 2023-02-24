صحيفة: صلاح يطلب من ليفربول الموافقة على انتقاله لبرشلونة

كشفت تقارير إسبانية، أن النجم المصري محمد صلاح مستاء من الوضع الحالي لليفربول، مشيرة إلى أنه يشعر بالندم لأنه لم يغادر في الميركاتو الصيفي الماضي، مثلما فعل زميله السابق ساديو ماني، والذي انتقل إلى بايرن ميونخ.

وذكرت صحيفة “El Nacional” في تقرير لها أن صلاح يبحث عن تحد جديد في مسيرته، وفكر في بدء مغامرة في مسابقة أخرى، لكن في النهاية أقنعه يورغن كلوب بالبقاء مع الريدز.

لكن نتائج الفريق في الفترة الأخيرة كانت محبطة للغاية، حيث يحتل ليفربول المركز الـ 8 في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي ويبدو أنه بعيد عن التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

مجتمع ليفربول يقترب من التضحية بمحمد صلاح… وكلوب يرفض الرحيل

هذا بجانب السقوط المدوي أمام ريال مدريد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد على ملعب “أنفيلد” بنتيجة 2-5 وبات خروجهم من المسابقة مسألة وقت.

ووفقا للتقرير، فإن محمد صلاح (30 عامًا)، يدرك أنه يواجه إحدى الفرص الأخيرة في حياته المهنية، أو الأخيرة، لبدء تحدٍ آخر.

وأوضحت الصحيفة أن صلاح أبلغ كلوب برغبته، حيث يأمل أن يسمحوا له بالرحيل، كعلامة امتنان للالتزام والاحتراف الذي أظهره في السنوات الـ 6 التي قضاها في ليفربول.