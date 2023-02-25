نتنياهو بعد إقرار موازنة 2023 و2024: اقتصاد إسرائيل قوي ومتين

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، على ميزانية الدولة، والتي ستصل إلى 484 مليار شيكل (134 مليار دولار) عام 2023، و514 مليار شيكل (142.26 مليار دولار) عام 2024.

تمت الموافقة على الميزانية دون معارضة، باستثناء وزير السياحة حاييم كاتس، الذي قاطع التصويت احتجاجا على التقليصات في وزارته وإلغاء الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للسياحة.

ومن المقرر أن يتم طرح الميزانية على الكنيست (البرلمان)، للتصويت عليها، حيث من المقرر أن تجتاز القراءة الأولى بحلول نهاية الشهر المقبل، وفق موقع “والا” العبري.

תקציב המדינה:

השלב הראשון של תוכנית חינוך חינם לגילאי 0-3 יוצא לדרך – חינוך חינם מגילאי 2-3. pic.twitter.com/jX0Q5NvGHM — ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) February 24, 2023

ويتطلب تمرير التشريعات والقوانين والقرارات الحكومية في الكنيست التصويت عليها بثلاث قراءات.

الوزير إيتمار بن غفير الذي طالب بإضافة 14 مليار شيكل (3.87 مليارات دولار) إلى موازنة وزارة الأمن القومي، تباهى باضافة 9 مليارات (2.5 مليارات دولار) واعتبرها “إنجازا هائلا للوزارة والشرطة”.

وذكر بن غفير أن هذه الإضافة ستستخدم، من بين أمور أخرى، لإنشاء حرس وطني وتجنيد الآلاف من رجال الشرطة وحراس السجون ورجال الإطفاء ورفع رواتب الشرطة.

אישרנו עכשיו תקציב עם תוספת של תשעה מיליארד ש”ח למשרד לביטחון לאומי, להקמת משמר לאומי, הוספת אלפי שוטרים, סוהרים ולוחמי אש, הוספת משכורות לשוטרים והתחלת החזרת הביטחון האישי לאזרחי ישראל. זה לא יקרה תוך יום-יומיים ואפילו לא חודש-חודשיים, אבל זה הישג אדיר ובשורה גדולה לעם ישראל 🇮🇱 — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) February 24, 2023

كما قفزت ميزانية التعليم، حيث سيتم استثمار أكثر من مليار شيكل في التعليم المجاني للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2-3 سنوات.

وبحسب وزارة التعليم، فإن ميزانية الوزارة ستصل إلى 84 مليار شيكل (23.25 مليار شيكل) في كل عام من العامين المقبلين، مقارنة بحوالي 70 مليار شيكل (19.37 مليار دولار) في عام 2022.

ورحب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالموافقة على الميزانية وقال: “نريد أن نظهر أن التقليد الذي أنشأناه هنا في دولة إسرائيل، الخاص باقتصاد حر مع مسؤولية مالية ونقدية، وتنسيق بين الأمور، واستقلالية البنك المركزي، هي الأشياء التي تناسبنا في جميع الأوقات، وخاصة في هذا الوقت”.

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وأضاف “أعتقد أن هذه الميزانية تفعل ذلك. اقتصاد إسرائيل قوي ومتين. مع هذا الدعم الساحق لوزراء الحكومة اليوم، أصبح الاقتصاد أقوى”، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

من جانبه، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: “أيها المواطنون الإسرائيليون، شكلنا حكومة معًا قبل أقل من شهرين، ولكل شريك في الحكومة خطط عمل كبيرة وواسعة. اليوم اتخذنا خطوة أولى وهامة في الاتجاه الصحيح. لقد مررنا اليوم ميزانية لمدة عامين وخطة اقتصادية في الحكومة، وهذه خطوة جيدة لدولة إسرائيل، ومفيدة لاقتصاد إسرائيل وجيدة لمواطني إسرائيل”.