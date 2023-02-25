فرانكفورت تعلن إلغاء حفل روجر ووترز بسبب "سلوكه المناهض لإسرائيل"

أعلنت مدينة فرانكفورت الألمانية إلغاء حفل للمطرب البريطاني الشهير روجر ووترز بسبب ما قالت إنه “استمرار سلوكه المناهض لإسرائيل”.

وقالت قناة “كان” التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن قاعة “فيست هول” تلقت توجيهات من مدينة فرانكفورت وحكومة ولاية هيسن، اليوم الجمعة، بإلغاء الحفل الموسيقي لروجر ووترز (79 عاما)، والذي كان مقررا في 28 مايو/آيار 2023.

وجاء الإلغاء على خلفية ما تم وصفه بأنه “السلوك المستمر المعادي لإسرائيل” من قبل روجر وهو أحد مؤسسي فرقة بينك فلويد.

اشتهر روجر بدعوته المتكررة إلى مقاطعة ثقافية لإسرائيل وتشبيهها بنظام الفصل العنصري الذي حكمت من خلاله الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا بين عامي 1948- 1990.

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في أكثر من 200 عرض، فجر المطرب البريطاني بالونا على شكل خنزير عليه رمز نجمة داود السداسية، وفق القناة الإسرائيلية.

وتم إلغاء الحفل بما في ذلك بعد ضغوط واحتجاجات من الجالية اليهودية في ألمانيا.

لا يزال عدد من حفلات روجرز الأخرى المخطط لها في ألمانيا في مدن برلين وميونيخ وهامبورغ وكولونيا في موعدها كما هو مقرر، وتطالب الجالية اليهودية بإلغاء هذه العروض أيضا.

وروجزر معروف بدعم فلسطين وانتقاده المستمر لإسرائيل. وعلى سبيل المثال نشر في مايو/آيار 2021 مقطع فيديو أعرب خلاله عن تضامنه مع الفلسطينيين من سكان حي الشيخ جراح بالقدس المهددين بالطرد من منازلهم لصالح المستوطنين الإسرائيليين.

ووقتها، انتقد المطرب دعم الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل.

A note from Roger. It’s official ISRAEL is an APARTHEID STATE.

Check out SHEIKH JARRAH GENOCIDAL HOUSE CLEARINGS. pic.twitter.com/8X3VFy4Igi — Roger Waters (@rogerwaters) May 7, 2021