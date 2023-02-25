الحرس الثوري الإيراني يهدد جميع السفن الأمريكية في المحيط الهندي والبحرين الأحمر والمتوسط

قال اللواء حاجي زاده، قائدة قوة الجوفضائية لحرس الثورة الإيراني، اليوم الجمعة، إن السفن الأمريكية في مرمى صواريخ إيران.

وحسب وكالة إرنا الإيرانية، أكد زاده أن أسطول أمريكا بالكامل في مرمى الصواريخ الإيرانية.

وتابع القائد في حرس الثورة الإيراني أن “كل السفن الأمريكية على مسافة 2000 كلم في المحيط الهندي والبحرين الأحمر والمتوسط في مرمى صواريخ إيران”.

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وأوضح أن سقف ألفي كيلومتر للصواريخ الإيرانية تم تحديده “احتراما للأوروبيين ونتمنى أن يُحافظوا على احترامهم”.

وكان زاده يتحدث بمناسبة الثالث من شعبان، وهو يوم الحرس الثوري، ونوه إلى أن أمريكا ترغب في زعزعة الأمن غرب آسيا وفي العالم.

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وأشار القائد الإيراني إلى أمريكا كانت سببا رئيسيا في حروب (العراق، والحرب الإيرانية العراقية والحرب في أفغانستان، وحروب أخرى).