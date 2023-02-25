سفير موسكو لدى أوتاوا: العقوبات الكندية والغربية ضد روسيا لا معنى لها

أعلن سفير روسيا لدى كندا، أوليغ ستيبانوف، يوم الجمعة، أن العقوبات التي فرضتها كندا والغرب على المواطنين الروس والمؤسسات الحكومية والشركات الروسية، لا معنى لها ولن تؤثر على السياسة السيادية للبلاد.

واشنطن – سبوتنيك. وقال ستيبانوف، في بيان على “تويتر”، إن “العقوبات الكندية والغربية ضد المواطنين الروس والمؤسسات الحكومية والشركات الروسية، لا معنى لها”. مشيرا إلى أن هذه العقوبات “لن تعمل قط ضد روسيا ولن تؤثر على سياستنا الخارجية السيادية أو العلاقات الداخلية”.

وأعلنت كندا بوقت سابق من الجمعة، سلسلة عقوبات جديدة ضد روسيا شملت 129 شخصًا من بينهم نواب رئيس الوزراء الروسي وعدد من الوزراء وأعضاء الإدارة الرئاسية و63 كيانًا.

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كما أعلنت الخارجية البريطانية في وقت سابق من الجمعة توسيع قائمة العقوبات المفروضة ضد روسيا وضمت 92 فردا وكيانا قانونيا، بما في ذلك أولئك المرتبطون بشركة “روسآتوم”.