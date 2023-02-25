بايدن يقول إنه يستبعد الآن تزويد أوكرانيا بمقاتلات إف-16

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، ​​إنه يستبعد الآن تزويد أوكرانيا بمقاتلات “إف-16” الأمريكية.

قال بايدن في مقابلة مع تلفزيون “ABC”، “لا، لا يحتاج (فلاديمير زيلينسكي) إلى مقاتلات “إف-16″ حاليا”.

وأضاف، “وفقًا لجيشنا، لا يوجد سبب لتزويد أوكرانيا الآن بمقاتلات “إف-16″.. أستبعد ذلك في الوقت الحالي”.

في وقت سابق اليوم، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة تعتقد أن أوكرانيا لا تحتاج إلى طائرات مقاتلة من طراز “إف-16″الآن.

وقال سوليفان “إنهم (الأوكرانيون) يستعدون لهجوم مضاد. في رأينا، مقاتلات “إف-16″ ليس لديها قدرات أساسية لهجوم مضاد”.

وبحسبه، فإن إمكانية الإمداد بالمقاتلات ليست مسألة قصيرة الأمد، بل هي مسألة طويلة الأمد. وقال سوليفان إن “الاتصالات بشأن هذا الموضوع جارية”.

مستشار الأمن القومي الأمريكي: أوكرانيا لا تحتاج مقاتلات “إف-16” الآن

وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد حث الحلفاء على الالتزام بإرسال طائرات حربية لإعداد البلاد لهجوم جديد محتمل من روسيا، وهو مطلب يستبعده الرئيس الأمريكي جو بايدن حتى الآن.

وتقوم بريطانيا بتقييم احتمالية طويلة المدى لإرسال طائرات مقاتلة للمساعدة في الحرب ضد روسيا وستبدأ في تدريب الطيارين الأوكرانيين في الربيع. ومع ذلك، قال رئيس الوزراء ريشي سوناك إن “التحديات اللوجستية لدعم الطائرات البريطانية تعني أنه من غير المجدي إرسال طائرات على المدى القصير”.

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