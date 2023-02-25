بايدن يقول إنه يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية عام 2024

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، إنه يعتزم الترشح لإعادة انتخابه في عام 2024.

وقال بايدن في مقابلة على قناة “ABC”، “أنوي الترشح في عام 2024”.

وفي وقت سابق هذا الشهر، ذكرت وسائل إعلام، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن اعتزامه الترشح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة في 2024.

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