بايدن: المبادرة الصينية لحل النزاع في أوكرانيا تعود بالفائدة على روسيا فقط

اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الخطة التي اقترحتها الصين لتسوية النزاع في أوكرانيا تعود بالفائدة على روسيا فقط.

واشنطن – سبوتنيك. وقال بايدن في مقابلة أجرتها معه قناة “ABC” الإخبارية الأمريكية، “لم أرَ أي شيء في هذه الخطة من شأنه أن يفيد أي دولة باستثناء روسيا”.

ونشرت الخارجية الصينية، في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الصين تنشر اقتراحا مؤلفا من 12 بندا لتسوية الأزمة الأوكرانية

وقالت وزارة الخارجية الروسية ردا على الاقتراح، إن روسيا تقدر رغبة الصين الصادقة في المساهمة في التسوية السلمية للنزاع في أوكرانيا.

وقال بايدن أيضًا إنه لا يتوقع مبادرة كبيرة من جانب الصين لتزويد روسيا بالأسلحة.