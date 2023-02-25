دا سيلفا يدعو الدول غير المتورطة بالنزاع في أوكرانيا إلى تحمل مسؤولياتها تجاه إحلال السلام

دعا الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الدول غير المتورطة في النزاع بأوكرانيا إلى تحمل مسؤولياتها تجاه إحلال السلام.

موسكو – سبوتنيك. وكتب الرئيس البرازيلي على”تويتر”، اليوم السبت، “من الضروري أن تتحمل الدول غير المتورطة في النزاع (بأوكرانيا) دفع عجلة المفاوضات لإحلال السلام”.

وفي وقت سابق، دعا لولا دا سيلفا، إلى إنهاء النزاع في أوكرانيا بتلبية “بعض الشروط” لروسيا لتحقيق ذلك.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الرئيس البرازيلي يدعو إلى “الحد الأدنى من الشروط” لروسيا لإنهاء الصراع الأوكراني