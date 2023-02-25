بدعم جوي مكثف.. القوات المالية تعلن تحييد 37 إرهابيا وتوقيف آخرين

كشفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية في بيان لها، اليوم السبت، عن حصيلة نشاطها ضد الجماعات الإرهابية في الفترة الأخيرة، معلنة عن تحييد 37 إرهابيا وتوقيف آخرين .

الجزائر- سبوتنيك. وبحسب البيان ” نفذت القوات المسلحة المالية 11 عملية جوية على مناطق متعددة، من بينها 20 مهمة استطلاع دفاعي، و7 غارات جوية على مواقع مختلفة بطائرات مسيرة، أسفرت عن تدمير 5 ملاذات إرهابية وتحييد 37 إرهابيا والقبض على 44 مشتبه وإبطال مفعول 7 عبوات ناسفة، فضلا عن تدمير سيارتي دفع رباعي و31 دراجة”. مقتل 8 جنود في كمين لمسلحين شمالي بوركينافاسو وتنشط في مالي جماعات جهادية تابعة لتنظيمي (القاعدة وداعش – المحظورين في روسيا) وتشهد البلاد أعمال عنف طائفية وكذلك أزمة سياسية واقتصادية وإنسانية عميقة.

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