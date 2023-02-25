زيلينسكي يعلن عن الاستعدادات لشن هجوم على القرم

أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي عن إرسال مسلحين من القوات المسلحة الأوكرانية إلى الخارج للتدرب على السيطرة على شبه جزيرة القرم.

وقال: “خطوات عسكرية تتخذ ونستعد لها. نحن جاهزون عقليا. نجهز فنيا السلاح والقوات ونشكل الألوية ونشكل وحدات هجومية بمختلف أنواعها ونرسل أشخاصا للتدريب ليس فقط في أوكرانيا، كما تعلمون، ولكن أيضًا في بلدان أخرى”.

في أوائل فبراير/ شباط الجاري، أعلن وزير الداخلية الأوكراني بالنيابة، إيغور كليمينكو، أن سلطات كييف بدأت في تشكيل ألوية هجومية للاستيلاء على شبه جزيرة القرم ودونباس. وبحسب قوله، أطلق على المشروع اسم “الحرس الهجومي”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة “تايمز”: أوكرانيا مستعدة لاستخدام الصواريخ البريطانية لضرب القرم

بالإضافة إلى ذلك، قالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة تدعم توجيه ضربات أوكرانية ضد المنشآت العسكرية الموجودة في شبه جزيرة القرم. ووصفتها بأنها “أهداف مشروعة” لكييف. ردا على ذلك، أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إلى أن هذا يؤكد دور واشنطن باعتبارها المحفز الرئيسي للتوتر الدولي.