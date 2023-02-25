كازاخستان تؤكد دعمها للوثيقة الصينية لإحلال السلام في أوكرانيا

صرحت وزارة الخارجية الكازاخستانية، أن كازاخستان تدعم خطة السلام الصينية المقترحة لحل الأزمة الأوكرانية وتدعو أطراف النزاع لبدء المفاوضات في أقرب وقت ممكن.

ونشرت الخارجية الصينية، في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت.

وأضافت وزارة الخارجية الكازاخستانية، اليوم السبت، “ترحب جمهورية كازاخستان بموقف جمهورية الصين الشعبية بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية الذي يستحق الدعم باعتباره يساهم في وقف إراقة الدماء على أساس وحدة أراضي الدول واستقلالها وسيادتها وفقا للمبادئ الأساسية”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة بايدن: المبادرة الصينية لحل النزاع في أوكرانيا تعود بالفائدة على روسيا فقط

وتابعت الوزارة، أن كازاخستان تعتقد أنه لا بديل عن حل سلمي للأزمة الأوكرانية.