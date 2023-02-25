قالت رئيسة الجالية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم، أناستازيا غريدتشينا، إن محاولة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الاستيلاء على شبه الجزيرة ستتحول إلى حرب عالمية ثالثة.

كما أشارت إلى أن الرئيس الأوكراني يقرأ مثل هذه التصريحات على أنها تعويذة محفوظة.

وقالت لوكالة “سبوتنيك”: “شجعه السادة الغربيون كثيرًا على إنجاز مآثر عظيمة، لكنهم نسوا أنه إذا كانت هناك محاولة لغزو عسكري لشبه جزيرة القرم، فستكون بالتأكيد الحرب العالمية الثالثة، حيث ستشتعل دباباتهم وجميع أسلحتهم مثل الشموع”.

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وكان الرئيس الأوكراني قد أعلن في وقت سابق أن أوكرانيا تستعد للاستيلاء على شبه جزيرة القرم. في الوقت نفسه، لم يذكر تواريخ محددة، لكنه أعلن عن الاستعداد الفكري والفني للقوميين.

في أوائل فبراير/ شباط الجاري، أعلن وزير الداخلية الأوكراني بالنيابة، إيغور كليمينكو، أن سلطات كييف بدأت في تشكيل ألوية هجومية للاستيلاء على شبه جزيرة القرم ودونباس. وبحسب قوله، أطلق على المشروع اسم “الحرس الهجومي”.